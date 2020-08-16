「私了」事件致青年耳濡目染　蔡若蓮指學校絕不容欺凌

社會近期發生多宗欺凌事件，引起社會關注。教育局副局長蔡若蓮今（16日）在網誌提到，由於欺凌問題威脅學生的健康及安全，故必須正視及採取一切可行措施，及時制止及處理。她又提到，因應疫情關係，上課日子減少，青少年尤其需要關心和幫助，鼓勵師長與學生保持緊密聯繫，向他們表達關心。

蔡表示，成長過程難免經歷朋輩爭執。但是，以身體或語言暴力、騷擾、威脅、孤立、欺負勢弱者，絕對不是正常、合理的事，故絕對不能容忍任何形式的欺凌，更遑論參與童黨犯罪的行為。她又引用《愛的教育》一書內容，「欺辱一個沒有招惹你們的同學，譏笑一個不幸者，打了一個不能夠滋味的弱者。你們犯了最卑微、最可恥的一個行為」，指出戲弄無辜的朋友，欺負不幸的人，不單是膽小的表現，更是最低劣、可恥的行為。

她又提到，面對全球疫情、停課等難以預計的處境，學生難免會感到壓力和困擾，容易出現情緒問題，與人產生摩擦糾紛。她又認為，去年的社會事件、網絡的敵意言論和人身攻擊、民間「私了」事件，青少年耳濡目染，誤以為社會接受「私了」、以仇恨言論宣洩情緒的行為，導致價值偏差，守法意識薄弱，以為暴力和不當行為可以解決問題，結果肆無忌憚，犯下大錯。

為支援學校預防及處理校園欺凌行為，教育局定期舉辦教師培訓課程，提供不同的學與教資源，並繼續推行多元化的學生成長計劃和舉辦「和諧校園—反欺凌」運動，全方位支援反欺凌教育。

在不能面對面上課的日子，她鼓勵師長維持以電話或電子通訊方式，與同學保持緊密聯繫，了解他們的情況，關心他們的需要。