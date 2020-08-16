港區國安法：逃亡羅冠聰受訪節目下架　港台指管理層編輯決定

香港電台(港台)上月曾播出特備直播節目《2020立法會選舉延後之戰》，片中曾訪問有指被警方國家安全處通緝的前香港眾志常委羅冠聰，惟節目在翌日凌晨重播中途被腰斬，其後亦無法於港台網頁上重溫。據悉相關決定由署理副廣播處長陳敏娟作出，而廣播處長梁家榮上周四(13日)出席港台內部恆常會議時，稱不應給予外界感覺港台製作的節目是提供平台予涉違《港區國安法》的人表述其主張。

有關節目於7月31日晚上8時半在港台電視31播出，當晚有多間傳媒引述消息指，羅冠聰因涉嫌違反港區國安法被警方通緝。據悉，港台當晚直播該節目期間，製作人員並不知悉有消息稱羅正被通緝；而翌日凌晨重播該節目時，陳敏娟下令腰斬該節目，並無播出有關羅的訪問，同時決定將節目從港台網頁上下架。

港台機構傳訊組總監伍曼儀回覆，指該節目播出後，由於有消息指該節目其中一位受訪者因涉及觸犯港區國安法被警方通緝，故暫安排節目下架，強調此乃管理層編輯決定。她又指，港區國安法屬新法例，宜謹慎處理。