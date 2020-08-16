網民熱話：疫市食店零優惠　怪客大叫：冇折唔啱食呀！

在疫情下，不少食肆都會提供折扣吸客，但食客卻不能將之視為奉旨！近日有餐廳在Facebook專頁分享一則經歷，指一名客人獲悉餐廳並無提供折扣後，竟然發爛渣，先「揸皺」餐單，再大叫：「冇折唔啱食呀」，行徑令人氣結。

食肆負責人在貼文中指，該名客人獲知餐廳提供意粉及扒類等晚餐沒有外賣折扣後，要求取餐單到車上細閱，店員回覆沒派發傳單，建議對方用手機拍下餐牌後不果，於是借出一張餐單予對方回車上再考慮。豈料約兩分鐘後，該客人折返，將已被弄皺的餐單夾在餐廳正門門隙，當店員外出了解時，對方竟一邊狂奔一邊大叫，「冇折唔啱食呀」。

店員對怪客行徑大表無奈，指作為小店沒有能力提供折扣，更慨嘆餐單被弄皺。不少網民力撐餐廳，「疫情生意少，唔代表奉旨有折扣」，有眼利網民則留意到已被弄皺的餐單，認為定價已相當經濟，難再提供折扣。

網民有話說：

Tunnel Li：外賣奉旨有折扣？冇Ｘ嘢呀？

Mickey Chan：唔食咪算囉，使唔使整皺張餐單呀！

Yan Lok Yeung：即刻過嚟支持一下先

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