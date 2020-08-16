外傭放假中環聚集懶理禁聚令　食環署只巡邏未勸阻

中環一帶仍有大批外傭聚集。(陳栢麟攝)

新冠肺炎疫情稍稍回落，跌至多日雙位數後，今日(16日)大批外傭放假於中環一帶聚集，港鐵中環站、畢打街一帶被擠得水洩不通，更多次出現擺賣情況，大部分更多於兩人共聚，違反禁聚令。有食物環境衞生署職員到場巡邏，惟未見對聚集的群眾作出勸阻。

港鐵中環站一帶，從站內到站外皆出現大批外傭聚集，有外傭群集席地而坐，有人分享食物，當中亦有人拉下口罩聊天。中環站內更見人頭湧湧，有疑似一男一女南亞人士於地鐵站內擺賣手袋，惹來人群聚集，期間有港鐵職員對他們作口頭警告，隨即移師至地面繼續「做生意」。港鐵職員表示，每逢星期日都會出現以上情況，警告後一段時間又會打回原形，惟今日未見有政府部門執法。另有外籍人士於警車前除罩吸煙，亦未見有阻止或檢控。

環球大廈對出各條通道都被放假的外傭佔據，大量人群聚集加上擺放著大大小小的貨物，令道路根本不能通過。有食環職員於大廈外放置雪糕筒加封條，惟不少人無視警告照樣席地而坐。

警方於下午約３時半到場執法，有有警員示意坐於樓梯間的外傭起身離開。於多處放置雪糕筒並拉起橙帶阻隔人群。