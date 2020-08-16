政Whats噏：疫情膠着　潘佩璆建議研發堂食頭罩

本港第3波新冠肺炎疫情嚴峻，政府早前宣布全港食肆停晚市堂食，甚至推行過為期僅2日嘅全日禁止堂食，但疫情依舊反覆。曾經出任聯合醫院嘅精神科顧問醫生、立法會前議員潘佩璆就喺社交平台貼文話，食飯要除低口罩，難免疫情傳播，所以建議研發一種食飯專用嘅頭罩。唔知得唔得呢？

潘佩璆建議研究嘅口罩，主要用喺堂食嘅地方。具體上嘅建議係製作一種透明嘅罩，用支架固定喺天花板，頭罩就覆蓋食客嘅頭部同埋頸部，頭罩後方敞開方便食客坐低。而頭罩嘅前面有管道，方便將使用者呼出嘅飛沫吸走。佢話咁樣就可以唔影響食客夾餸同食飯，甚至可以傾偈。諗法好似幾好，但實際上係咪可行，或者會唔會因為管道吸力太大而吸走埋餸汁、頭髮，就真係唔知喇！

無論如何，政府多次要求民間齊心抗疫，但每次推出嘅抗疫措施就令人質疑冇科學根據。食物及衞生局局長陳肇始早前仲話，政府全日禁堂食先發現原來有咁多市民要外出返工！可見高薪厚祿嘅政府官員係幾咁離地，又唔諗吓其他可行方案，睇怕民間只能不斷諗辦法自救喇！