東華學院護理系學生確診　發病仍回校考試恐播疫

東華學院護理學系有學生確診新冠肺炎，發病當日有參與考試，恐造成考場爆疫。該名女學生本月12日發病，當日有回校參與筆試，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，女學生考試時有戴口罩，防護中心會向學校派樣本樽檢測。該學院本月10日起展開筆試，在開考前學生會及多名學生均反對如期開考，擔心考場會有播毒，有學生批評校方一意孤行，「學校話做足防護措施唔洗擔心，依家咪自打嘴巴！」

翻查資料，該名女學生是昨日確診，年齡為22歲，居於大圍美田邨美致樓，屬源頭不明的個案。張竹君表示，該女學生本月12日考試時開始發病，當日有一名同學送她回家，該同學會進行檢疫。

有東華學院護理學系學生今日向東網表示，確診的女學生當日早上去過京士柏校舍考試，並接受了紅外線體溫檢查，指體溫檢查都無法找到可疑個案，質疑校方的所謂防護措施無用。該名學生又指，在開考前已多番去信校方要求押後或改為網上考試，並指出多名同學居住大廈都有確診者，擔心會播毒，但校方拒聆聽學生意見。現時仍有數科考試未進行，學生要求改為網上考試，以免更多人中招。東網正向東華學院查詢，正候回覆。