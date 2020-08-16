學者倡紀律部隊去殖化　返內地受訓用中式步操

英國國防部因應與中國關係惡化等原因，暫停為香港警隊提供訓練課程。有學者指，既然英國「咁決絕」，香港警方以至所有紀律部隊亦應看清形勢，不要繼續戀殖，應停止派員到英國以至五眼聯盟等國家受訓；步操亦應用放棄英式，而是改用中式步操，否則本港回歸23年，加上《港區國安法》已訂立，若仍繼續使用英式步操及以風笛手伴奏，只會貽笑大方，認為今年十.一步操應與英國殖民地時代正式說再見。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，對於英國國防部表示暫停為香港警隊提供演練指導課程，其中一個原因是與中國關係惡化，「既然都講到咁決絕，香港警隊以致所有紀律部隊都應摒棄英國是前宗主國心態，全面停止派員到英國等五眼聯盟國家受訓，改為返回內地接受訓練。」

陳又謂，自去年反修例示威，英美已表示停止向本港供應武器，本港紀律部隊便應思考自身定位，究竟是三不象還是認清方向，特別是中方正與五眼聯盟博弈，派員到英國受訓，可能反被滲透，故本港應就國家安全問題，暫停派員到海外受訓。

步操方面，陳表示，紀律步隊繼續使用英式步操，只反映對國家認同感不強，惟特區政府對此問題一直置若罔聞，未有決心解決戀殖情意結，試問若在十.一當日，有英式風笛隊伴奏，情況會如何尷尬，可想而知，認為紀律部隊應用回中式步操，以告訴世人，香港已正式回歸。