葵涌貨櫃碼頭休息室500平方呎塞30人　工會指室內污糟有異味

本港今（16日）新增74宗新冠肺炎確診個案，其中34宗於葵涌貨櫃碼頭工作，多達33宗屬「宏記港務操作有限公司」員工。有工會向東網透露，該公司於碼頭設有一個約500多平方呎的專用休息室，惟室內污糟有異味，衞生情況惡劣，平常多達約30人同時入內休息或洗澡，相信該處或是播毒源頭。工會促請所有公司關注及改善，政府亦應提供補貼予停工檢疫的工友。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手指出，宏記設有專用休息室，面積約500多平方呎，內有冷氣設備、淋浴間及約50至60張碌架床，不但十分狹窄，各床位之間距離亦極近。他續指，不少工友擔憂染疫，會避免進內用膳，並自備枕頭休息，惟床褥屬公司用品，平時亦鮮少清潔，衞生環境惡劣，不時會傳出「噏味」。

陳指出，所有員工均可使用該休息室，包括橋邊理貨員及俗稱「揸龍」的機器操作員等，預料合共逾百人曾入內休息。他指，橋邊理貨員普遍工作至少24小時，部分為賺取更多薪金更會「直踩」72小時，每4小時休息一次，估計同時或多達數十人身處同一密閉空間，播疫風險大增。他又提到，部分工友已被送往隔離檢疫，惟他們是「有工開先有錢」的工種，擔心工友或出現經濟困難，認為當局應發放補貼助其渡過眼前難關。