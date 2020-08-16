藝人楊明撞毀砌石牆或逾80年歷史　修復費可達25萬元

藝人楊明本月8日駕駛一輛平治房車沿港島馬己仙峽道落斜，期間轉彎時懷疑失控，撞毀一段3米砌石牆。有指估計受損砌石牆有逾80年歷史，亦有建築工程師估算修復費用可達25萬港元。路政署則回覆指，維修費用仍在估算，會在執法部門調查後，向涉事人士追討維修及行政費用。

「城西關注組」成員張朝敦熱衷研究香港石牆，他估計受損砌石牆是戰前所建，翻查政府1933年憲報，發現政府曾打算在1934年擴闊梅道至司徒拔道中一段馬己仙峽道，推斷被撞毀的砌石牆同屬當時所建。

張續指，砌石牆雖被撞毀，但石塊大致完整，修復不難，在啟德明渠工程亦試過拆走同款砌石牆，其後再重新砌回，技術上是做得到；又指現時建砌石牆已不再用這類大型石料，形容是「撞壞一個就少一個」，而這些戰前所建的砌石牆，用的更是本地礦場出產石料，有歷史意義，建議應盡量修復原貌，而非改用石屎結構。

中科興業董事總經理潘焯鴻則指，修復這種砌石牆，方法有兩種：一是重換原件麻石修復，但運輸費較貴、承受撞擊力亦不如石屎好；二是重造砌石牆，會做石屎結構、再砌50至80毫米厚麻石面。潘預料重造一道3米的砌石牆，涉及近25萬港元，一般道路設施損毀均由路政署地區維修分判商負責。

路政署回覆東網指，該次交通意外後，導致馬己仙峽道九號一帶行人路旁的砌石牆受損，署方已臨時圍封受影響的行人路範圍，並正安排進行復修工程，預計8月底至9月初完工。署方強調，會在相關執法部門完成交通意外調查後，按實際情況及既定機制，向涉事人士追討有關的維修及行政費用。

至於涉及的維修費用多少，路政署僅表示，仍在估算相關費用，並指署方沒有石牆的建造年份資料，石牆亦非已獲評級的歷史建築，或有待古物古蹟辦事處評估的新項目，但強調已保留受損砌石牆鬆脫的石塊，會因應其損毀情況，在復修時盡可能重用。