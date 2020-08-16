確診維記牛奶跟車工不涉及生產　最後上班日為上周一

新冠肺炎疫情蔓延，維記牛奶一名運輸員工昨確診，並有10至20多人一齊用車，估計有約20人需檢疫。該確診跟車送貨員，居住在屯門山景邨，沒有參與生產牛奶程序，由本月9日開始發病，但翌日仍工作，故最後上班日期為本月10日。

維記牛奶公司今午(16日)發聲明指，一名屯門車隊員工確診，最後上班日期為本月10日，其工作範圍只涉及牛奶遞送，不涉及任何生產。

聲明指出，為預防潛在風險，於本月11日至14日，公司已安排與該名員工有緊密接觸的員工進行家居隔離，並全面清潔消毒公共設施及全部車輛。同時，與患者有緊密接觸的車隊員工，亦須接受家居隔離14日及檢測。至昨日早上，公司已於屯門廠房張貼通告，並向全體員工發出電郵及通知有關確診的事件。

聲明又重申，該名確診員工並未接觸任何有關生產程序的工作，只屬有限度處理貨品運送的工作，在工作時亦有戴口罩，強調公司關注及重視員工及顧客的健康安全，並會繼續積極進行防疫工作。