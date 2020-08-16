東網贏盡口碑　每月活躍用戶逾1100萬

「上東網，知天下」。東方報業集團網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人。功能強勁的東網APP，不斷推陳出新，為讀者提供更多的貼心功能，更豐富的精彩內容。深受用家歡迎的東網，全球總瀏覽量於上月再創新高，突破8億7000萬，而APP及網頁版的每月總活躍用戶人數更高達1100萬，未來定必再接再厲，再創佳績！

東網走在最前，於疫情下堅守崗位，繼續為讀者緊貼新冠肺炎、《港區國安法》等重大新聞資訊，贏盡口碑。於7月，全球總瀏覽量飆升至8億7970萬頁次，APP及網頁版的每月總活躍用戶人數，超過1100萬，成績驕人。

嶄新娛樂消閒平台「繽FUN星網」，於5月尾推出後，不僅深得讀者喜愛，亦受娛樂圈中人追捧。新平台匯聚勁爆娛樂新聞、最潮生活資訊，多個精心炮製的精彩節目，保證觀眾睇得會心微笑，輕鬆減壓。每晚播出的「繽FUN主播室」，更會大派不同禮物、優惠，觀眾只要點擊影片左下角出現的按鈕，着數立即到手。

主打評論節目的「東網視頻」，由多位主播剖析各個熱門議題，以多角度批判及拆解本地及國際時事，一針見血。版面內的節目，亦會在東網旗下社交平台發布，其跨平台觀看次數高達1000多萬。主播「仙迪」的鬼馬扮相、投入演繹，備受網民愛戴。

喜歡看報紙的讀者，更可於東網APP內，按下左上角的隱藏Menu bar按鈕，透過「東方日報電子報‧刊物」入口，免費瀏覽原汁原味，高清上網的《東方日報》電子報，無論身處何方，都可全球同步盡覽天下事！