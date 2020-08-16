政府擴建牛潭尾濾水廠　新水管部分穿過自然保育區

牛潭尾濾水廠將會擴建，根據政府提交的項目環評報告，將敷設約14公里長、直徑1600至2000毫米的食水幹管，由牛潭尾濾水廠輸送食水至牛潭尾食水主配水庫，並由牛潭尾食水主配水庫輸送食水至丹桂村附近的食水配水系統。報告指，新建食水管的其中一小部分將穿過自然保育區，及林村郊野公園邊界區域。

根據水務署就牛潭尾濾水廠擴展工程的環評簡介，擴建工程旨在為提升濾水廠的食水產量，由目前每日23萬立方米，增至每日44萬立方米，配合未來元朗發展的用水需求。報告又指，在現有牛潭尾食水主配水庫旁，將擴建一個儲水量達3.8萬立方米的食水主配水庫；改建牛潭尾濾水廠附近的現有原水輸水隧道交匯處(G室)。

報告透露，新建食水管會由現有通路的北部沿自然保育區邊界延伸，穿過自然保育區和林村郊野公園的邊界區域；少量草地、次生林地、灌叢、丹桂村北附近的植林區，直接受工程影響。工程或對附近棲息地和野生動植物造成間接影響。水務署指出，環評將制訂緩解措施，包括避免、減少和補償潛在的生態影響，保護具保育價值樹木和物種。