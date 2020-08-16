政Whats噏：民主派總辭未有決定　朱凱廸倡杯葛延任立會

朱凱廸話民主派應以公投或民調方式決定係咪杯葛延任立法會。

全國人大常委會早前宣布第六屆立法會將延任不少於1年，近日焦點就落喺民主派現任議員會唔會留任，有非建制派就表明留任，亦有抗爭派提倡總辭，認為應以未來一年立法會嘅「正當性」為先。繼熱血公民議員鄭松泰表態後，屬抗爭派之一嘅議員朱凱廸今晚(16日)亦公開表達意向，不過就話支持集體杯葛延任立法會，仲話民主派應以公投或民調做決定，佢係民主派首個議員表態。

話說朱凱廸近日喺街頭做民意調查，今日話支持集體杯葛嘅原因包括《基本法》規定立法會任期為4年，任期完結後繼續自認係港人代表係違反代議民主嘅原則；又形容係中央引誘民主派議員接受以委任取代選舉，又話集體杯葛延任可向國際社會表明香港問題未解決。

佢話大部分喺街站留言嘅市民認為議員去留需要經過公民投票，又或者係民意調查決定，佢亦都話支持，認為延任1年只會淪為同零票當選嘅功能組別議員一樣，又話自行決定去留會極有可能重蹈政改方案投票嘅覆轍。

民主派點做都未知，但前議員區諾軒認為未來1年嘅議會肯定冇民意授權，民主派應該要話畀大眾知嚟緊1年想點。對於有指民主派留任只係為錢，佢就覺得反感，仲形容係勝利球迷，做到就話好嘢，做唔到就話為錢。

大家都聲稱要睇民意，但最後係咪按民意去解決呢？就真係要拭目以待喇！