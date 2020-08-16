全民檢測推行在即　政府擬時薪300元聘理大護理學生助採樣

港府即將推行全民檢測計劃，惟採樣方法及負責醫護人員等細節仍未落實。香港理工大學今日(16日)證實，其護理學院及康復治療科學系獲食物及衞生局邀請，招募指定學系學生參與計劃。據知，政府會以時薪300港元，聘用學生進行取樣工作。政府回應稱，正跟進推行全民社區檢測計劃，具體安排仍在商討中，會在落實安排後適時作出公布。

理大指，港府於本月7日宣布推出全民社區檢測計劃，有關計劃需大量曾受醫療及輔助醫療訓練的專業人員協助。理大的護理學院及康復治療學系獲邀協助，招募兩系的專業人員及學生參與服務，參加屬自願性質，局方亦會提供適切的保護裝備及必須的培訓予志願参加者。

據悉，理大向學生發訊息，指政府會以時薪約300港元作為薪金，並提適當保護裝備，包括外科口罩及手套，及相關取樣及感染控制訓練。有關工作將在本月底開始，為期兩周，本周三(19日)為報名截止日期。訊息又指，將於後日(18日)舉行簡介會，又指學生反應熱烈，呼籲有興趣的學生盡快於今晚10時前填妥表格，惟提醒有關工作具風險，建議獲得家長同意才參加。