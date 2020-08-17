巿建局辦長者安居設計賽　IVE生U型管補水器奪魁

近年土瓜灣推展多個市區重建項目，市區重建局更夥拍香港專業教育學院（IVE）及香港知專設計學院（HKDI）舉辦「創意工程及建築設計比賽」，並以「新耆智安居」爲題，推動學生運用創意設計，改善舊區環境。而是次優勝隊伍更顧及長者需要，設計U型隔氣彎管自動補水器，減低健忘或身體狀況欠佳長者，需頻繁為隔氣彎管重複注水的機會，提升家居衞生水平。

獲勝隊伍來自三名IVE青衣分校的土木工程高級文憑畢業生，他們指自疫情開始，政府建議市民每星期將清水倒入排水口，減低感染風險，故受啟發下，將智慧技術應用在家居防疫。獲勝參賽者之一周偉強續稱，目前的U型隔氣彎管自動補水器是第五個版本，其操作原理簡單，用家只需將「自動補水器」放在U型隔氣彎管的排水渠口上，屆時超聲波感應器便會向管內儲水發出超聲波，通過計算超聲波碰到水面後反射回感應器的時間，便可量度管內儲水量達致安全水平。

周指透過自動補水器，用家只需每3至4星期，為自動補水器的儲水格補充儲水，裝置便可24小時監測隔氣彎管儲水及自動注水功能，確保隔氣彎管發揮阻隔病菌功能，避免出現乾涸的情況，同時消除長者需要俯身注水的不便。對於獲獎，他坦言感到非常開心，最重要是能夠幫助老人家。

負責帶領隊伍的IVE建造工程系講師洪健豪表示，團隊的初衷，是期望設計能夠應用於社會，故目前以生產50個為首階段目標，同時估計每個成本價約200多元，若大量生產相信能再壓低價錢，盼能獲有心人士幫助，將利用設計貢獻長者及社會。另外，市建局將借出轄下安置大廈的空置單位做測試，並視乎研發成果，未來研究於轄下單位採用新裝置，提升居住質素。