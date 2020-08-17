針對違「停業令」按摩院　警油尖掃黃拘13內地女2泰妹

油尖警區特別職務隊警員根據線報調查，發現有處所特別是按摩院違反「停業令」繼續營業，於週五至週日(14至16日)一連3日，進行代號「捷號」的掃黃行動，突擊搜查油麻地及尖沙咀區，多個針對以足浴按摩作招徠的賣淫場所，共檢獲約2萬港元現金、一批避孕套、潤滑劑及按摩油等證物。

警方於行動中，合共拘捕13名內地女子(26歲至40歲)，兩名泰籍女子(24歲及30歲)，分別涉嫌「非法入境」、「違反逗留條件」、「非法入境者接受僱傭工作」以及「為不道德目的而唆使他人」罪行被捕。15名被捕女子現正被扣留調查。

政府於8月10日宣布，多項原於8月11日晚上11時59分完結的防疫措施，包括2人「禁聚令」、「口罩令」、12種表列處所「停業令」及晚市堂食禁令等，由12日零時零分起繼續生效延長7日，至明日(18日)晚上11時59分結束。簡稱「停業令」的《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）內列明的處所，包括按摩院，須在條例實施期間關閉。