港大前病毒學家閻麗夢接受英媒訪問　再述逃亡情況

來自內地的香港大學公共衞生學院前病毒學家閻麗夢，近日透過通訊軟件Skype接受英國傳媒訪問，講述自己逃亡美國過程。她再次指控中國隱瞞新冠肺炎疫情真相，聲稱自己作為專業人士不能對此保持沉默，最終只能離開丈夫，隻身出走美國說出真相。

英國《每日郵報》上周六（15日）報道，閻麗夢指自己去年12月31日應港大上司潘烈文教授要求，秘密調查當時在中國爆發類似沙士個案。她相信自己被選中的原因，一來是其母語是普通話，二來她有多位朋友正在內地醫院及化驗室工作。

閻麗夢稱，她透過微訊與內地友人及消息人士聯絡，其後發現家族感染群組，代表新冠病毒可人傳人。她續指，自己曾於本年1月3日向潘烈文表明，情況已變得可怕，但被對方要求恢復正常研究工作，相隔10多天後再被警告不要觸及紅線，否則會「被消失」。

閻麗夢又稱，她4月獲一名網上評論員警告她的處境危險後，曾哀求丈夫一起離開香港，但丈夫不答應。她同月28日獨自抵達美國洛杉磯，當時已知自己或永遠無法再見家人。對於自己過去數月種種經歷，閻麗夢在訪問中反問：「父母叫我不要傷害國家，但我作為醫生及科學家必須這樣做，須把被隱瞞的事情告訴全世界。若我甚麼也不做，怎樣活下去呢？」

閻麗夢今年7月亦曾接受過美國霍士新聞專訪，講述與今次訪問大致相同的內容。當時，港大回應指，閻麗夢曾在該校任職博士後研究員，已經離職，又稱閻在2019年12月至2020年1月期間，從未在港大進行她在訪問中重點提及的有關新冠病毒人傳人的研究。港大稱她在訪問中的重點表述雷同傳言，並沒有科學支持，因此不會就傳言評論，亦不會對此事進一步回應。