葵涌貨櫃碼頭爆疫　業界：不影響進口急凍食品

本港不少急凍食品用貨櫃船運抵港，現時葵涌貨櫃碼頭爆疫，業界指市民毋須過分擔心碼頭運作受影響致急凍食品或鮮果供應會短缺，強調本港現時供應仍然穩定；另有貨運代表稱，碼頭工友僅處理貨櫃開鎖及解鎖，不會直接接觸到貨櫃內的商品，呼籲市民毋須憂慮。

香港冰鮮禽畜業商會代表指出，現時碼頭僅一間公司爆疫，要評論會否影響整個凍肉業界的供應量似乎言之過早，她指，早在三月時已出現船期延遲的情況，但主因是外國的貨品延遲抵港，並非香港碼頭出現問題，故現時僅一間公司爆疫，相信對本港的凍肉及果品供應影響不大，因整個貨櫃碼頭仍然運作。

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉指出，據他了解，該批確診的宏記員工負責於貨船上將貨櫃上鎖或解鎖，以便碼頭內的內運貨車司機運送貨櫃來往貨船及碼頭內的「堆場」，而跨境貨車司機則只會在「堆場」內裝卸貨櫃，並不會直接接觸到貨櫃內的商品。他指，宏記員工、內運貨車司機及跨境貨車司機，三者於工作上不用接觸，因此跨境貨車司機於碼頭內受感染的風險十分低，他促請內地當局切勿拒絕曾到碼頭裝卸貨櫃的跨境貨車司機入境，以免影響中港物流運作。