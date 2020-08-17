東方日報A1：葵涌貨櫃碼頭激增34確診　累計63人

當局對海外來港船員寬鬆檢疫，懷疑種下今次葵涌貨櫃碼頭新冠肺炎疫情嚴重失控惡果！衞生防護中心向碼頭員工派樽後，昨日再暴增三十四宗確診個案，當中三十三宗屬於「宏記港務操作有限公司」員工，整個碼頭累計有六十三宗確診，成為本港第三波疫情最大感染群組。港府放寬海外船員檢疫安排不但導致第三波疫情爆發，更有可能是引爆碼頭感染的「元兇」，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨承認，碼頭工人不時要上貨船拆貨，播毒源頭不排除是海外貨船。有專家促局部關閉碼頭的「重災區」，否則更一發不可收拾。

葵涌貨櫃碼頭最早一宗確診個案是一名六十三歲的男貨櫃車司機，上月廿三日確診，之後陸續有碼頭員工染疫，主要集中在第一、二及五號碼頭，牽涉約十間公司。衞生防護中心近日起在碼頭為所有員工派樣本瓶檢測，至今派發約一千個，昨日是單日錄得最多單一群組確診個案，中心會將派發樣本瓶的數目增至七千至八千。宏記港務操作有限公司已累計有四十一宗個案，整個碼頭共有五十五名員工中招，另有八宗是員工家人，屬第二代傳播。

張竹君形容宏記是「重災區」，確診的員工主要負責戶外工作，如拆櫃、剷車及搬運等，確診員工的共通處是共用過同一休息室，員工即使不用上班，亦會在該處吃飯及洗澡，休息室使用者多達百多人，張形容猶如一個大家庭，料陸續會有人確診。此外，部分人平時亦有專車接載上班，或曾駕駛同一輛車，不排除經公共交通傳播。張指從防疫角度，最好關閉整個碼頭，但承認實際有困難，會檢視如何讓碼頭保持運作又可控制疫情。

港府六月中起容許免檢疫的海外船員來港換班，引爆第三波疫情，初期死撐拒認引病毒入關，後有科學實證後才「跪低」承認放寬檢疫安排導致疫情爆發。不過，即使收緊船員換班仍無法遏止相關情況，連日來不斷有海外船員抵港後染疫。張竹君昨指出，葵涌貨櫃碼頭爆疫的其中一個源頭有機會是來自海外貨船，指碼頭工人會上船進行卸貨等工作，亦會與海外船員有接觸，中心正了解其中的傳播途徑。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，貨櫃碼頭牽涉數千名工人，可能有多個感染源頭，當中亦有員工與旺角稻香酒樓群組有關。他指不排除海外貨船是其中一個播毒途徑，認為工人上船拆貨有高風險，建議工人要做足個人防護包括戴口罩，而上船的工人亦要定期檢測。他認為僅派發一次樣本瓶根本不能處理大型工作場地的疫情，因數千人有不同潛伏期，認為最好每三至五日就為碼頭工人檢測，直至零個案。他建議將爆疫嚴重的工地關閉，進行大清潔後換一批新員工，否則環境污染下會持續有爆發。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，碼頭群組首宗個案亦屬於稻香群組，當過了十四日潛伏期，貨櫃碼頭內仍陸續有人受感染，可能是休息及公用地方受到污染，部分人員可能與海員工作上有接觸，認為要跟進是基於環境污染、抑或有海員帶有病毒，導致出現傳播。

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