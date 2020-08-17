東方民調：防疫政策被轟欠前瞻性

香港多名外傭確診新冠肺炎，揭發中介公司的外傭宿舍或成為播毒地點。現時約有七百間中介公司的外傭宿舍，並無向外國駐港領事館申領宿舍牌照，官方沒有相關宿舍資料，難以找出全數居住宿舍的外傭安排檢測。有議員批評港府防疫政策欠前瞻性，措施見步行步，並無吸取新加坡早前已有外勞宿舍爆疫的經驗。

香港僱傭代理協會主席張結民早前透露，現時約有四千至五千名外傭正等候入境處批出工作簽證，而且數字愈來愈多，部分中介公司宿舍僅有四百至六百呎，原只可容納七至十名外傭，但近日住宿人數急增三至四倍，恐增加病毒的傳播風險。

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭估計，暫時約有六千外傭滯留宿舍。港大感染及傳染病中心總監何栢良更認為，港府應考慮暫停海外傭工輸入安排。

即使有確診個案，追蹤亦有難度，如旺角長興大廈外傭宿舍早前一名印傭確診，由於宿舍負責人不合作，聲稱入住的外傭無登記資料，亦不承認有讓其他人租住有關地方，結果與該名確診印傭同住的八名外傭去向不明。衞生防護中心要將個案交由警方等相關部門去處理。

議員麥美娟批評港府防疫政策無前瞻性，經常見步行步，如新加坡早前已有外傭宿舍爆發個案，惟港府未有吸取其經驗，制訂有效防疫措施，又批評港府後知後覺，在「太平盛世」時一直未有加強規管相關無牌宿舍，致本地亦有外傭宿舍爆發。

新冠肺炎再度失控，港府推出「加辣」防疫措施，禁止聚集人數由四人收緊至二人，但當局監管不力，禁令無論有否收緊，多區均出現「犯聚無王管」。深水埗「南亞賭場」長期如常聚集，大部分人脫下口罩，又有人吐痰、吸煙；元朗區亦有大批長者「無罩」聚賭；周日仍有外傭聚集，有人天橋底開爐煮食兜售，無罩南亞小販游走做生意，恐成疫症高危一族。