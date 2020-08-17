東方民調：檢測漏網　無力追蹤　只識補鑊

估計仍有不少外傭未做檢測，恐成為漏網之魚。

香港新冠肺炎情況反覆，外傭群組不斷擴大，待業外傭宿舍成為爆發點，港府近日才為宿舍外傭提供檢測服務，惟數百間宿舍未領牌無從檢測。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府處理外傭檢疫工作不嚴謹，欠監管亦欠支援，恐成防疫「漏網之魚」，憂外傭群組掀起新一輪爆疫。

近日一名待業外傭確診，揭期間她入住過多個僱傭公司提供的宿舍，前後與合共卅二名外傭同住，其中廿八名外傭已找到新僱主並展開工作，衞生防護中心需緊急聯絡該批外傭進行病毒檢測。

病毒恐隨時透過外傭入侵多個家庭，香港僱傭公會委員何偉淙表示，目前新來港外傭只在入境時會進行病毒檢測，認為外傭每次換僱主前都要做檢測，減低新僱主家庭染疫風險。

「東方報業民意調查」於上周五至六以手機東網APP問卷形式，成功訪問三百五十六名十八歲或以上市民，結果顯示，對於有確診待業外傭潛伏期內與多名外傭共住中介公司的宿舍，五成七受訪者擔心病毒隨外傭入侵多個家庭；兩成九憂外傭掀起新一輪爆疫；一成二擔心難以追蹤。

外傭宿舍爆疫，港府才為相關外傭提供免費檢測及派口罩，四成五受訪者批評後知後覺，見步行步；三成一轟港府處理外傭檢疫工作不嚴謹；一成八斥只識事後補鑊。

香港約七百間外傭宿舍未領牌，估計半數住宿外傭未檢測，五成四受訪者擔心，成防疫漏網之魚；三成七斥欠監管，無法安排檢測。

港府延長外傭逗留期限方便轉工，估計約六千人滯留宿舍待業，五成受訪者憂存播毒危機；三成五認為，港府應暫停海外傭工輸入安排；一成三斥措施漏洞，當局支援不足。

港府收緊社交措施，仍有外傭假日聚集，南亞幫犯聚開賭猖獗，四成六受訪者認為，應加強執法及檢控；四成斥執法不力，禁令如虛設；一成二批評港府放任害慘市民。

新加坡四月已因外勞宿舍爆疫，導致全國大爆發，六成受訪者批評港府無吸取鄰國經驗；兩成六轟當局仍掉以輕心；一成一斥防疫閉門造車。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府防疫不力，對外傭宿舍爆疫及追蹤傳播鏈更顯得束手無策，放任外傭及南亞幫「犯聚」，恐成為播毒點，最終慘害市民。