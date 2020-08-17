病人血液管理概念　令住院日數及輸血率均下降

本港血庫持續告急，而且血液沒有代用品並受儲存期所限。其中在外科手術中，補充病人的血液流失最為重要，但不必要的輸血不單浪費可貴血液，病人亦可能要承受來自輸血而引發的潛在併發症風險。本港有醫生組成香港臨床血液管理學會，冀實施「病人血液管理」，可有助減少手術中出血，改善患者的治療效果，及減少對血液的依賴。學會希望相關概念可以普及，以應對疫情及後續挑戰。

病人血液管理包括：通過改善紅血球及鐵儲存，以促進紅血球製造及改善患者手術前貧血的情況；盡量減少手術中失血及凝血液障礙造成的出血；治療開始時，利用病者自身對貧血的承受能力，改善輸血效用。

學會成員之一，將軍澳醫院麻醉科顧問醫生鄭鴻佳指，早於2010年，世界衞生組織及多個國家便倡議「病人血液管理」；惟本港當時不少醫生都傾向參考血色素指數作為處方輸血的指標，故相關概念在港並未普及，「相對遲起步」。後來，鄭在2015年下旬至2017年6月，於將軍澳醫院為168位切除大腸腫瘤病人，實施臨床輸血管理及術後康復綜合方案，成功令患者術後的住院日數由8日減至4日，病人的輸血率亦由3成3減至1成1，即有3分2病人毋須輸血，後來相關概念擴展至骨科全膝關節置換手術，以及婦產科子宮肌瘤切除手術等兩個專科。

香港臨床血液管理學會主席周雨發指，由於亞洲人的飲食習慣，對紅肉的需求少，故市民要預防貧血，可進食含鐵質的深綠色植物，如菠菜，及多進食維他命A和C的食物，以幫助吸收鐵質。學會成員，威爾斯親王醫院麻醉及深切治療部副顧問醫生徐倩蕊補充，市民日常除了進食鐵質較豐富的食物外，亦應進行適當的有氧運動。相關的研究結果由香港臨床血液管理學會撰寫，並刊於最新一期《香港醫學雜誌》，雜誌總編輯黃至生教授指，過去五年雜誌的影響系數由零0.872升至1.679，顯示雜誌在科學及社會科學中有一定影響力。