網民熱話：一物兩用？大媽車廂大覺瞓　口罩當眼罩

清醒當口罩，瞓覺當眼罩？日前有人在港鐵車廂拍到一名大媽大覺瞓時，竟將口罩覆蓋眼睛，當成眼罩使用。照片令網民哭笑不得外，亦狠批大媽此舉「害人害己」。

從網民Jonathan Mo 上傳至Facebook群組「真香城Online」的相片中可見，一名婦人在港鐵車廂座位上倚着玻璃，似進入睡眠狀態。不過令人驚訝的是，婦人為達「遮光」效果，竟將口罩戴至眼睛位置，當成眼罩使用，口、鼻則零保護，無遮無擋暴露於空氣中，不過婦人卻顯得非常自在，沉醉夢鄉，懶理乘客目光。

網民對大媽行徑反應各有不同，有人怒斥「口罩唔遮口不如唔好戴」，「拎消毒藥水噴佢個口啦」，不過亦有人體諒說，「喺屋企咁戴無人理你，出到街就保障下其他人啦」、「可能係做完家務又要出街買嘢食，攰到瞓着唔知啫」。

網民有話說：

Uranus Lau：自己死就算，唔好連累到其他人

Bonnie Chit：罰咗五千先啦

Anthony Antt：佢係咪學緊超級英雄蒙面？

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