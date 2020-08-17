首兩輪即日沽清　帝御‧金灣加推123伙

疫情反覆無礙新盤銷情，有發展商月初推出屯門新盤，首批單位即日售罄，上周開售的第二批單位兩個半小時便全數即日沽清，銷情理想。由於首兩輪銷情反應理想，項目再加推123伙應市，折實價維持低於300萬元入場，而全數單位折實價低於800萬元，預料最快於本周六（22日）推售。項目其中一個賣點是住宅大堂及住客會所內均採用最先進空氣淨化技術，加上罕有雙住客會所提供24小時多功能健身室，打造清新健康生活新體驗。

由帝國集團及香港小輪發展、恒地負責銷售之屯門「帝御」位處屯門青山公路青山灣段。第一期項目「帝御‧金灣」兩輪銷售共沽出369伙，套現約17億元。最新加推的123伙提供開放式至2房戶，面積由185至547平方呎，最高折扣優惠維持6%不變，繼續以「疫情價」應市，折實價由299.95萬元至741.47萬元，折實呎價由12,796至20,629元，全數單位售價低於800萬元，可承造高達9成按揭，據悉現時暫收近1萬票。另外，大部分單位層與層之間的高度達約3.3米，空間感十足，發展商又附送「聰明空間」天花收納及玄關鞋櫃，充分利用每一寸空間作收納。

現代人愈趨重視健康生活及關注環境衞生，項目特別於各座住宅大堂及住客會所「Club Royale」部分地方，引入頂尖科研團隊研發的NCCO納米氧聚解空氣淨化技術，能有效殺滅細菌與病毒，是現存唯一可以應用於工業、商業、醫療及家庭範疇的空氣處理技術。

另一賣點是全日24小時開放的多功能健身室「Sports Royale」，分別設有帶氧運動、Aerial Yoga及極速Spinning三個特色區域，其中主題區域「空中瑜樂坊」特別備有多組懸垂半空的吊床 (Hammock)，讓住戶可透過懸垂的絹布做出不同的瑜伽動作，而更衣室則配備各式身體療效設備，如岩鹽桑拿浴、按摩浴缸及舒適躺椅等，讓住戶仿如度假一樣。

另一方面，「Sports Royale」的帶氧運動區設有Climbmill樓梯健身機，住戶可根據自己喜好，選擇低強度穩態有氧運動或高強度間歇訓練，有效提高心率及增強耐力，有益心血管健康之餘，並可透過重複的動作鍛煉下半身及核心肌肉，強化體能。此外，「Club Royale」亦有其他娛樂設施，如多功能空間「視聽娛樂圈」內特設桌上足球機，住戶可與親朋好友盡情享受桌上運動遊戲樂趣；而富傳統英式氣派的主題空間─「船長薈Captain’s Hub」內則備有美式桌球及傳統木質標靶運動，讓住戶相體驗各式運動的樂趣。