港區國安法：劉曉明指若英允港人建流亡議會　將重創兩國關係

《港區國安法》實施後，引起西方國家反對，中英關係因而轉趨緊張。中國駐英大使劉曉明近日接受內媒訪問，表示如果英國允許在當地的香港人建立所謂「流亡議會」，將是大錯特錯，將給中英關係製造新的嚴重障礙。

內媒周一（17日）刊出訪問，劉曉明指所謂「流亡議會」是以破壞一國兩制、分裂中國和推動「香港獨立」為目的的反華組織，若英國允許建立這些組織，將嚴重違反尊重國家主權和領土完整的國際關係基本準則，嚴重破壞中英互信及兩國關係。他再次奉勸英方不要挑戰中國主權、支持反華勢力，否則中方將堅決回擊。

劉曉明重申，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權；對於英國近期調整英國國民（海外）護照（BNO）政策，中方將考慮不承認BNO護照作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。他又批評英國暫停與香港的引渡協議，將損害香港與英國司法合作基礎，使英國成為在港被通緝犯罪分子逃避法律制裁的避風港。

他認為，當前英國對華政策存在兩大赤字，包括「認知赤字」和「信任赤字」，是兩國關係的癥結，要消除「赤字」必須加強接觸和溝通，推動互相掛鈎才能管控分歧。他又呼籲英方認真反思對華態度和政策，強調兩國關係的「黃金時代」能否繼續，很大程度上取決於英方。