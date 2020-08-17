專家料放寬禁堂食令有風險　何栢良：政府防疫當「買大細」

新冠肺炎疫情反覆，確診數字連續兩周於雙位數上落，昨日(16日)更有反彈迹象，惟食肆因「晚六朝五」的禁堂食令而叫苦連天，傳政府有意將禁晚市堂食的生效時間，由傍晚6時微調至晚上9時或10時。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(17日)在電台節目表示，現時仍未有條件放寬限制。他強調，飲食界的相關個案，在有關措施生效的一個潛伏期後已減少甚至消失，證明有效。

他提到，第三波疫情中有超過40名食肆員工確診，有人於發病後才做檢測，甚至繼續上班。政府對此不但未有設法加強追蹤患者的接觸史，以及縮短他們發病至入院的時間等，反以「買大細」的心態打算放寬禁堂食安排。何警告屆時情況只會與上月一樣，疫情爆發重演。

現時不少食肆仍以現金交易，未有使用電子貨幣，加上收銀機亦無設膠板阻隔。何呼籲食肆負責人在政府放寬限制時要做好員工保障，包括分開傳菜送餐等樓面服務的人手，又建議政府為食肆員工做免費檢測，認為比隨便招低風險市民做檢測更有效。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦在另一節目表示，未是時候放寬防疫措施，若晚市堂食解禁，會令現時的防控工作成效大打折扣。他指，從防控角度切入，現時每日確診仍維持雙位數，不少更屬來歷不明個案，反映病毒已深入社區，聚餐亦導致很多食肆都有確診者，而晚市禁堂食令生效後，食肆傳播鏈中斷，若再放寬晚市會存在風險，有利有弊。

他續指，明白政府須平衡經濟的難處，市民亦對晚市堂食有需要，惟他強調即使晚市堂食「解禁」，亦必須執行嚴格規定，例如每枱最多限定2人、進食時間最多1至1.5小時、食肆亦要分開送餐及收碟人手等。同時，若政府執意要放寬晚市，亦要考慮其他受禁令影響的行業，要做平衡，不可厚此薄彼。

另外，貨櫃碼頭群組確診個案激增，許認為或與環境污染有關，其中工人上貨船工作，或有機會接觸船員而受感染。惟暫停碼頭服務的情況複雜，他建議當局盡快安排人手為碼頭員工採樣檢測，亦要暫時關停有個案爆發的碼頭及派員作清潔消毒。

至於全民檢測方面，他認為應由醫護協助長者和小童採樣，而有服用薄血藥的市民，亦最好交由醫護人員協助。