消委會：15款配方奶粉含污染物　過量攝取損BB腎功能及生殖系統

父母選擇嬰兒配方奶粉要小心！消費者委員會測試市面上15款預先包裝嬰兒配方奶粉，發現全部樣本均檢出污染物氯丙二醇(3-MCPD)，當中1款奶粉檢出污染物3-MCPD超標，另有9款奶粉檢出基因致癌物環氧丙醇。據相關實驗，若長期每日攝入過量的3-MCPD會損害腎功能和影響雄性生殖系統。另外，全部樣本被檢出含有微量的鉛，符合相關食物規例，應不會對嬰幼兒健康構成風險。

消委會在今年1月至2月從超市及健康用品連鎖店，搜集了15款預先包裝嬰兒配方奶粉樣本。全部樣本均檢出污染物3-MCPD，檢出量每公斤介乎13至120微克。含量最高的樣本是「BELLAMY'S ORGANIC」，其次是「 meiji 」」。以一般一個月大，體重4.3公斤嬰兒為例，上述污染物每日最高容許攝入量為17.2微克。以是次3-MCPD檢測值最高的1款樣本為例，每公斤奶粉含量為120微克，若按奶粉罐上標籤建議的餵奶量餵哺嬰兒，1個月大嬰兒每日共進食約106克奶粉，從中攝入的3-MCPD，已超過歐洲食物安全局的每日最高容許攝入量，只進食配方奶粉的嬰兒可能承受較高的健康風險。

而基因致癌物環氧丙醇具有基因毒性及致癌性，環氧丙醇以縮水甘油酯(GE)存在於食物，一般建議人們應盡量減低從食物內攝取。是次檢測有9款樣本檢出GE，介乎每公斤1.1至29微克，全部低於歐盟的上限，即每公斤50微克。

此外，測試亦檢測了奶粉的33種營養素、能量以及DHA的實際含量，當中發現不少奶粉的營養素含量比標示值低，嚴重者低出約40%；而DHA含量則由每100克45至108毫克，差距甚大。

消委會表示，嬰兒配方奶粉並非普通商品，而是影響嬰兒長遠健康的重要糧食。母乳是國際公認嬰兒的最佳營養來源，營養成分最能配合嬰兒生長和發育的需要，但一些母親因為不同原因無法餵哺母乳，初生嬰兒只能依靠配方奶作為單一營養來源，確保嬰兒配方奶粉的品質安全顯得格外重要。