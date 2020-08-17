消委會：半年接33宗按摩產品投訴　有用家不諳力度過大受傷

新冠肺炎疫情下，按摩院須暫停營業，不少市民因而轉用電動按摩產品「鬆一鬆」以紓緩疲勞。消費者委員會今(17日)表示，今年首半年接獲33宗相關投訴，主要反映電動按摩產品的質量及售後服務未如理想，有腳部按摩產品甚至因力度過大，引致用家受傷。消委會提醒，消費者最好親身到門市選購產品，使用時亦要小心調節力度，慎防受傷。

其中有投訴人以近5000港元在A公司購買護腿按摩器，用後翌日出現小腿泛紅並前往求醫。醫生指張小姐的血管較脆弱，受壓下出現輕微皮下組織出血，張遂要求A公司退款，惟應該公司要求遞交照片及醫生紙作證明後，苦等近兩周仍無音訊，故尋求消委會協助，最終成功退款。

另有投訴人到B公司以近3萬港元購買1款高級按摩椅，但不滿全新按摩椅只使用4個多月，零件就損壞，也不滿腳枕布料出現磨損。B公司的師傅上門檢查時，指按摩椅的內部零件出現滑牙，更笑稱投訴人可能買了陳列品。

惟投訴人要求更換按摩椅時，B公司反指是投訴人不當使用所致。經消委會調停，B公司重申不會換貨，只維持早前方案可免費更換零件，至於腳枕則不屬保養範圍，須另付費用，投訴人最終接納維修方案。

消委會建議消費者選購電動按摩產品時，最好親身前往門市體驗產品的按摩力度是否合適，並小心調節力度，慎防受傷。另外，亦須仔細了解產品的保養年期、免費保修的適用範圍及附帶維修條件並細閱產品說明書。