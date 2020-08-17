消委會：70款香脆零食含致癌物質　薯片薯條含量最高

新冠肺炎疫情襲港逾半年，不少港人居家抗疫或選擇食薯片、蝦條等零食抒壓，不過薯片除了致肥，更會帶來致癌風險！消委會測試了市面77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等香脆零食，發現當中70款含可致癌物質丙烯酰胺，預先包裝薯片、薯條平均含量最高，逾30%樣本的丙烯酰胺含量超出歐盟法規的基準水平，日本製的Topvalu Best Price Potato Chip Salt Flavor的含量最高。今次測試還包括總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪及鈉含量，中國製的日清湖池屋激辣魔薯香辣味薯片的整體評分最低，僅得2.5分，而台灣製的陽光健食綜合蔬菜片則獲得滿分。

今次測試涵蓋市面上67款預先包裝香脆零食樣本，包括29款薯片、薯條、13款蝦片及蝦條、12款粟米脆片及粟米條、7款蔬菜脆片、3款藜麥片、3款番薯及甘薯類脆片。29款預先包裝薯片及薯條樣本，全部檢出丙烯酰胺，含量由每公斤12微克至2614微克，相差超過216倍。其中9款的丙烯酰胺含量高於基準水平，首3位依次為Topvalu Best Price Potato Chip Salt Flavor、威斯比香辣味薯片、日清湖池屋激辣魔薯香辣味薯片，當中Topvalu的比基準水平超出近2.5倍。

消委會同時測試了10款購自餐廳、快餐店及小食店的非預先包裝即食薯條、薯格及薯餅。各樣本的丙烯酰胺含量介乎每公斤38微克至964微克，相差約24倍，平均含量為每公斤392微克。Five Guys薯條、宜家家居的香脆薯格和意粉屋的星星薯餅超出基準水平。

丙烯酰胺是一種有廣泛工業用途的物質，動物實驗早已顯示丙烯酰胺是基因致癌物質和神經毒性物質，而國際癌症研究機構IARC已將丙烯酰胺歸類為「可能令人類 致癌」(第2A組)。消委會指，本港在國際間未有就食物中的丙烯酰胺制訂最高含量標準時，研究可否參照歐 盟的做 法，為食品設 定適合的基準水平，以及採取適當措施評估食物生產商降低其產品中丙烯酰胺含量措施的成效。

另外，今次測試中亦有55款預先包裝香脆零食樣本屬於高脂，當中以預先包裝薯片及薯條類最嚴重。總脂肪含量最高是聲稱港產、企身袋裝的卡樂B宅卡B紫薯條(原味)，總脂肪量達100克食物43.0克，按產品建議食用分量17克計算，進食一份便攝取7.3克脂肪；而聲稱來自南韓的Orion O!Karto Potato Chips (Chili Chili flavor)，總脂肪含量每100克31.9克，若按其建議食用分量進食一整包，便會攝取36.7克脂肪，達到每天總脂肪攝入60克上限的61%。