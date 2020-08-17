消委會：調味品不宜放近爐灶　高溫及蒸氣易致霉菌生長　

香港氣候潮濕，調味品開封後很易變質或發霉，有機會受細菌和霉菌污染，或引發腸胃不適。消委會指出大部分蠔油、蝦醬等醬料在開封後與空氣接觸，有機會受細菌和霉菌污染，宜放雪櫃冷藏，以防變壞或發霉。此外，由於爐灶附近溫度會升高，會加速調味品中的油氧化，助長細菌孳生，煮食時產生的蒸氣亦會令調味品受潮，有機會導致霉菌生長，釋放出霉菌毒素，故不建議將調味品放在爐灶旁邊。

胡亂將調味料放入雪櫃可能弄巧反拙，消委會指，一些調味料，例如乾燥調味品（鹽、糖、蒜鹽、雞粉、生粉、胡椒粉、脫水、磨碎或完整的香料），只需放置在密封容器，保存在陰涼處即可。若存放於雪櫃，之後取出時，會因溫差受潮。食油不宜放雪櫃，因食油在低溫下或會凝結或變得渾濁，建議可購買小瓶裝或把油倒進小瓶盛載，儲存於陰涼乾燥地方，並建議2個月內用完。

此外，黃豆製成的調味品，例如豆豉、麵豉醬、開封後發酵速度加快，會改變味道或變色，建議冷藏以減慢發酵速度。至於蝦醬、魚露等經過鹽漬及發酵而成的調味品，雖然鹽含量高，但在炎熱潮濕環境，加上通常不能短時間內用完，因此製造商大多建議開封後冷藏，以防變壞或發霉。同樣蠔油、叉燒醬亦建議開封後冷藏。

另外，一些含有香辛料（辣椒醬、辣椒油、XO醬、咖喱醬）、花生（沙茶醬）、蛋（蛋黃醬）、奶（沙律醬）或蔬果成分（果醬）的調味品，因本身成分容易變壞，加上霉菌在水分較低的食品中仍能生長，建議開封後也應存放於雪櫃。

不過，同樣由黃豆發酵而成的豉油，由於本身鹽分高，不易變壞，可存放於陰涼乾燥地方；而酒精和醋酸能抑制細菌、霉菌等微生物生長，濃度高的酒和醋一般只需存放陰涼處即可。

消委會又指，產品若過了「此日期或之前食用」期限，食材即使外觀和味道正常，但可能已出現引致食物中毒的微生物及它們所產生的毒素；標示「此日期前最佳」的食物，例如大部分調味品，過期後雖然質素下降，但一般仍可安全食用。若發現調味品已發霉，應整瓶丟棄，切勿食用。