消委會：鹼性電池壽命較碳性長逾2倍　逾4成電池洩電解液

用完即棄電池是居家常備用品之一，消費者委員會測試30款用完即棄電池，發現碳性電池樣本每枚的平均售價較鹼性電池樣本便宜近半，但碳性電池不論用於遙控器/收音機、無線配件/數碼音響、玩具等3種電子設備時，耐用程度都甚為遜色；以使用AA電池的遙控器/收音機為例，壽命最長的鹼性電池樣本比壽命最短的碳性電池樣本可多用41.3小時，相差達2.7倍。

消委會又發現，有個別鹼性電池品牌用於一些家庭用品時，其聲稱為「加強版」的電池與「普通版」的耐用表現差距少於2小時，部分甚至並無差異，消費者選購時要留神。

此外，消委會的模擬測試發現，逾4成（13款）電池樣本有電解液洩漏的風險，如長期不用或會引致電器損壞。消委會模擬用戶忘記關掉玩具電源的實際情況，將電池連續放電4日，待電能完全耗盡後擺放室溫45日的形式進行測試，發現13款樣本，包括全部碳性電池（8款）及5款鹼性電池出現電解液洩漏，有機會因而腐蝕及損壞電器。另有7成半（6款）碳性電池樣本檢出鉛，棄置時或會造成較大的生態污染。