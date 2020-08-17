全民檢測擬延至8.31推行　由醫護採集樣本

全民檢測計劃本月31日推行，檢測擬由醫護人員採樣。

港府原擬定下周一推出的全民檢測計劃，將會延長一周。西醫工會會長楊超發表示，昨晚(16日)收到政府通知，決定檢測由醫護採樣，毋須市民自己採樣，以防止出錯，而全民檢測會順延至本月31日推行，為期兩星期，市民自願參加。

楊超發指，政府計劃在全港設10個採樣中心，由醫生或註冊護士擔任組長，護理員、化驗人員、高年級醫科生等都可能擔任採樣員，中心朝8晚8開放，預計最少要500名私家醫生擔任組長。

香港醫學會則指出，政府早前約見醫學團體，計劃招募私家醫護協助市民取樣檢測，鼻腔及咽喉各採一個樣本。業界昨日收到報名表，估計政府是想視乎參與醫護的情況，再決定檢測細節。

該會指出，政府最初計劃在私家醫務所進行普及檢測，但部分醫務所位處商場，使用中央冷氣系統，空間有限之外，空氣亦未必流通，不適宜做採樣工作，當局現時計劃改用社區設施作採樣地點。另外，當局給予醫生選擇參與的時間，只有上、下午兩個選擇，醫生難以安排公餘時間參與，可能最多每日只能騰出半日的時間。