2015年環鳳街車房爆炸　技工3項誤殺罪成囚8年

黃大仙環鳳街一個車房2015年發生爆炸，最終導致3人死亡及多人受傷。該車房的一名維修技工，被指在維修石油氣的士的氣缸時，沒有確保的士內的石油氣沒洩漏或積聚，最終導致爆炸發生，遭裁定3項誤殺罪成，今日（17日）於高等法院被判監共8年。

法官早前已明言，涉事車房從事的士承包一條龍服務，亦非首次進行類似的換氣泵工作，無事發生就抱「做開無事就大安旨意」的心態，法庭在量刑時會考慮在內。

控罪指，37歲被告黎駿偉於2015年4月26日在香港，因嚴重疏忽而非法殺死車房東主胡漢偉、的士日更司機陳錦波及鄰舖女東主伍靄霞。

據控方開案陳詞指，被告於案發時在環鳳街孖鏡車房任汽車維修技工，胡漢偉為該車房東主，當日只有黎負責維修。控方指日更的士司機陳錦波，因的士行車不順錶板顯示燈亮起，估計燃料系統出問題，遂於下午2時許將車駕到涉案車房檢查及維修。直至下午3時許涉案車房發生爆炸起火，並波及隔鄰相連的玻璃公司。

消防員及警方到場發現胡、陳及被告均躺於車房外的馬路上，其中胡的頭骨爆裂且溢出腦漿已經死亡，而陳則沒有呼吸及脈搏，送院搶救後亦證實不治。至於被告自己身體亦多處受傷，他一度危殆但最終被救回。

至於隔鄰玻璃公司則一直起火，其東主企圖進入火場救出妻子伍靄霞不果，消防員最終於下午5時許才能進入火場但她已被燒焦。控方指事件中另有7人受傷。