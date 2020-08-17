車房爆炸中老伴成焦炭　鄰舖東主：無可能原諒到

黃大仙環鳳街車房爆炸案發生已5年，事件其中一名死者是車房相鄰玻璃店女東主伍靄霞。她與丈夫伍乾元在50年前結婚，多年來甘苦與共，育有3子，本已取得美國的綠卡，不時探訪移民當地的長子及次子，頤養天年，但不料一場橫禍，二人陰陽相隔。在案發之後，伍幾近每日皆會在玻璃店的對面一排長椅上坐上數個小時，他坦言：「無咗個伴，做乜都無意思」。談及案件終於完結，他說：「件事總算告一段落，但你話原諒？無可能原諒到架！」

涉案車房技工誤殺罪成，伍認為是「還佢(妻子)一個清白囉。」伍清楚記得，當日是4月26日，他與妻子原定在兩日後到美國探望長子和次子，當日便到經營的玻璃店中收拾細軟，順便收回在玻璃店對面晾曬的鹹魚。當時他正拿著鹹魚走回店內，但突然傳出巨響，一個火球從涉案車房衝向他的店舖，牆壁和樓梯都被衝爛，店內瞬間變得火光紅紅，而他只聽妻子在閣樓上哭喊呼救，卻無從入手，妻子終被燒成焦炭。他相信自己如非剛巧走出店外，亦會難逃一劫。

多年來朝夕相處的老伴因一場事故離去，伍亦只能說一聲：「無奈。」他表示，自事故發生後，他幾乎每天皆會到玻璃店對面的長椅坐著，一坐便最少兩小時，問他原因，他只說：「舖頭又無人、裝修緊，返到屋企，又得四面牆，只可以睇電視囉，但又無人講嘢，又無人問嘢，成間屋完全無聲，得部電視。」他自事故發生後亦沒有到過美國看望兩位兒子，「去嚟都無咩意思，好悶架，無咗個伴」。

一場事故除了奪去其妻子，亦為伍乾元帶來財政上的損失。爆炸後整幢建築物受損，各業權持有人皆要負擔維修的費用，繼早前支付屋宇署2萬多元維修樓梯口後，近期又收到維修帳單，要價逾7萬元；自家的玻璃店需要聘請私人承建商維修水電，他也正透過民事訴訟向涉案車房技工索償，而到法庭時又要聘請律師，兩者收費動輒六位數字，他說：「我都唔識講，我哋啲受害者，仲要畀錢！」