橫琴新口岸明啟用料每日22萬人次　蓮花口岸同日停運

澳門橫琴新口岸將於明日(18日)下午3時正式開通，其澳門口岸區的出入境事務站隨即啟用，至於蓮花口岸則會於明日下午2時半後停止運作，所有旅客將禁止進入蓮花口岸澳門或珠海的出境大堂及出境車道。澳門政府表示，橫琴新口岸啟用開通後，將採用「合作查驗，一次放行」的通關模式，預計日通關流量22萬人次，首階段通關設置了出境通道35條、入境通道34條，以及臨時出入境車道各4條。

澳門治安警將聯同珠海邊檢部門，把使用合作自助查驗通道的澳門及內地居民的適用年齡下調至7歲，而長者使用優先通道的年齡則會下調至60歲。

當蓮花口岸最後一班接駁巴士及最後一輛出境車輛抵達兩地各自的入境區域後，蓮花大橋來往兩地舊口岸的路段隨即封閉。待入境旅客完成通關手續後，將關閉兩地的入境大堂及入境車道。當確認清空兩地舊口岸的所有旅客及車輛後，蓮花大橋來往橫琴新口岸路段將於下午2時50分開通。

由於新舊出入境口岸需要交接，澳門及珠海的口岸部門將實施特別安排及啟用三個新巴士站供市民出行，並將部分巴士服務延伸至横琴新口岸澳門口岸區，屆時出境車輛、公共巴士、的士及其他特許車輛可前往橫琴口岸澳門口岸區，其他旅客可轉乘公交直接前往橫琴口岸澳門口岸區。