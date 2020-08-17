待終院釐清法律爭議　車房爆炸案隔5年才開審　

環鳳街車房爆炸案於2015年4月發生，雖然警方早於2016年1月已落案檢控被告誤殺罪，但本案要延至今年7月才開審，由檢控至審訊，期間相隔4年半，主要原因是本案屬嚴重疏忽致誤殺，而近年在這方面的法律有爭議，直到終審法院去年10月釐清相關法律問題，案件才可開審。

嚴重疏忽誤殺是指被告人沒有意圖殺人或令人受重傷，但因其嚴重疏忽而導致他人死亡，這類誤殺案在香港屬罕見，其中較為人知是1993年北角渣華道地盤籠𨋢墮樓釀成12人死亡事故、2012年南丫海難、2018年大埔公路巴士翻側19死車禍，以及2011年DR醫學美容集團為客人做「CIK」療程疑失誤，引致3名客人1死兩傷殘的事故。

DR醫學美容集團案其中一名被告就嚴重疏忽誤殺提出爭議，要求法庭釐清定罪的元素。終院去年10月作出裁決，裁定控方只須要在客觀上證明被告人有很大程度疏忽，被告人對死者需負謹慎責任並違反該責任而導致死者死亡，並考慮到所有情況後被告人的行為遠低於合理的標準，以致可歸類為「嚴重疏忽」，才可把被告人定罪，但控方毋須再進一步證明被告人主觀意識到死者有死亡風險。