硬貼「中國製造」或致混亂　梁兆基：尋求世貿協助

中美局勢不斷升溫，美國要求所有本港輸美產品下月25日起，貼上「中國製造」標籤，惹起本港政商界反響。香港總商會總裁梁兆基今(17日)大派定心丸，強調措施只是集中影響個別行業，對香港整體經濟衝擊不大，直斥美國此舉屬「無理的政治動作」，標籤與文件不乎將造成混亂，將與世貿組織商討解決方法。

梁兆基今早(17日)在一個電台節目表示，在新規定下，廠商需要更改標籤，變相增加成本，而已付運的產品或在抵達美國之時，標籤已經失效，無法入口美國。他續指，根據目前國際標準化組織(ISO)要求，即使美國單方面要求產品貼上「中國製造」標籤，所有出口、清關文件申報的產品來源地仍須標示為「香港」，認為措施可能會混淆商家，不知如何標註其產品、申請產地來源證。至於外界關注新措施下，香港商品需否跟隨中國關稅，梁解釋稱，在國際慣例中，若原產地仍然是香港，照理不用跟隨美國對中國徵收的關稅，形容美國的舉動是「很表面化」。

不過，他坦言美國此舉會影響本地品牌推廣，尤其是以「香港製造」作推廣，外銷到世界各地的品牌，直斥美國正在作「無理的政治動作」。至於受影響品牌該如何應變，梁表示：「希望通過在美國與消費者接觸，解釋很多產品其實是香港製造，這是一個短期方法，但歸根究柢要向世貿組織澄清事件，免於陷入國際慣例上、文件清關上造成很大混亂。」

梁又提到，香港每年出口到美國貨品只有約4.7億美元，折合約為37億港元，認為整體金額不大，對香港經濟影響不算嚴重，惟有個別行業或會受到較大影響，如佔出口量一半珠寶業，但他警告若美國盟友跟隨措施，將會對本港出口貿易業有更大影響。