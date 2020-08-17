澳洲下月初開放留學生入境　首批300人來自中港等地

悉尼有學校因有學生確診而關閉。（Getty Images圖片）

澳洲的新冠肺炎疫情持續，維多利亞省周一（17日）公布，新增282宗確診及25人病歿，單日死亡人數再創新高。澳洲貿易、旅遊和投資部長伯明翰周日（16日）證實，政府將由下月初開始為留學生開啟入境通道，首批300人包括來自中國內地、香港等地的學生。

伯明翰表示，首批300名留學生將於下月初，從新加坡搭飛機抵達南澳省阿德萊德，參加機師訓練課程，當中包括來自內地、香港、日本的學生。他表示，會確保從海外入境的人都接受嚴格的隔離檢疫，而且他們的機票及檢疫費用不會花納稅人的錢。

南澳省成為該國自疫情爆發以來，首個對外國留學生重開邊境的省份，但此措施引起當地人的疑慮，亦有被限制前往南澳省的維省居民表示不滿。報道指，至今約有10萬名中國留學生因澳洲封鎖邊境而未能入境，疫情料為當地高等教育行業帶來30億澳元（約167億港元）損失。

澳洲累計逾2.3萬人確診，當中421人死亡；重災區維省已宣布延長緊急狀態至下月13日。昆士蘭省表明，除非維省及新南威爾士省的社區感染情況未平息，否則不會對兩地民眾重開邊境，措施可能維持到聖誕節。新省省長貝雷吉克莉安周一則為「疫輪」紅寶石公主號導致疫情蔓延全國而道歉，該郵輪的相關病例有逾900宗。

另外，衞生部長亨特周日受訪時證實，政府已與疫苗研發公司簽署兩項保密協議，但並非俄羅斯公司。此協議與新冠肺炎疫苗的試驗有關，疫苗有望在澳洲生產，並於明年面世，其時澳洲民眾將可免費接種。