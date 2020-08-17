今期居屋擬延至9月派表　下年4月始有望揀樓

新冠肺炎疫情仍然未止，今期居屋申請料將一再延期。今期居屋逾7000個單位原定上月推出，消息指房屋委員會考慮延至下月中旬才派發申請表，即下月下旬或10月初才接受申請，最快下年4月中旬才有望揀樓。另外，由於房委會早前決定待本月底取得第二季非業主住戶月入中位數時，再確定最終折扣率；若屆時上述數字下跌，房委會將上調折扣率，下調平均售價。有房委會委員預計相關住戶月入在疫情下難見好轉，料今期折扣率或上調至約6折。

今期居屋涉及4個屋苑，提供約7047個單位，售價約123萬至513萬港元。屋苑包括鑽石山啟翔苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑及火炭彩禾苑。房委會早前表明考慮到過往居屋接受申請期間會造成群眾聚集等情況，加上政府要求大多數僱員留家工作，決定不會如期於上月推售居屋及進行「白居二」申請，惟一直未有延期的日子。今(17日)有消息指出，今期居屋將再度延期至下月中旬才派申請表，換言之較原定計劃推遲一個半月時間，預計居屋攪珠會延至11月中、明年4月中才有機會揀樓。

剛於本月卸任房委會資助房屋小組主席的黃遠輝認為，若居屋申請推遲一個半月屬於「遲咗好多」，預料此舉除了影響整個居屋推售日程，連帶原定今年底推出的新一期綠置居，以及聯同綠置居一併推出的租置單位貨尾亦須延後，以致公屋輪候時間同時有所延長。黃提到今期居屋彩禾苑本身料可即買即住，如今亦勢閒置約大半年，他形容情況不如理想，但礙於疫情難料亦無辨法。

另一房委會委員招國偉表示，就今期居屋折扣方面，他估計第二季非業主住戶月入中位數在疫情下傾向下跌，令居屋最終折扣率或上調至約6折，平均售價有望下調。他提議當局為免「遲太多」，可考慮先推網上申請，先行處理部分申請表，再接受紙本申請，加快效率。