涉收4工人佣金及薪金 前管工被廉署起訴

廉政公署今日(17日)落案起訴一名建築分判商前管工，控告他涉嫌貪污及詐騙，從4名由他招聘的工人索取並收取非法佣金及薪金款項共約3.8萬港元。被告已獲准保釋，以待周三(19日)在東區裁判法院答辯。

被告59歲張曉輝被控9項罪名，即一項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條；1項代理人索取利益及7項代理人接受利益，均違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。被告案發時為模板分判商梁杯板模工程有限公司的管工。梁杯板模於17年5月獲承判為西環一個建築地盤進行模板工程，而被告獲指派為該工程招聘工人。

該項欺詐控罪指被告涉嫌於17年12月4日至18年5月18日期間，向一名工人偽稱根據公司政策，對方須向梁杯板模付還部分薪金，意圖詐騙而誘使該工人向他支付共逾1.8萬港元，致使他獲得利益或該工人蒙受不利。

1項貪污控罪指被告涉嫌於18年3月5日至31日期間，向另一名工人索取每個工作天約350港元，作為確保對方獲梁杯板模聘用的誘因或報酬，共涉款4800港元。其餘7項貪污控罪指被告涉嫌於18年2月14日至6月7日期間，由另外2名工人接受共14,900港元，作為確保2人獲梁杯板模聘用的誘因或報酬。