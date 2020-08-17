馬鞍山火燒人案　圍觀夫婦脫行為不檢罪

馬鞍山一名男子去年遭人淋易燃液後點火焚身，一對夫婦被指身處現場圍觀及喧嘩，因而被控公眾地方作出擾亂秩序行為罪。他們否認控罪受審，今（17日）在東區裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官於宣讀裁判理由前，特別強調法庭僅考慮法律問題，無意挑起「講下粗口都有罪」或「有人被點火都無事」等政治爭拗。

事發於去年11月11日，男子X因喝斥黑衣人破壞馬鞍山港鐵站，而遭黑衣人毆打。及後黑衣人逃去，X則留在馬鞍山廣場的行人天橋上與圍觀群眾互罵，女被告陳海雲（33歲）被指當時大罵X：「返大灣區啦！」，男被告鄺耀文（39歲）則被指斥X:「你走啦，中國人。X你老母！」，然後就有人向X淋潑液體並點火。

控方指稱被告在過程中曾多次辱罵X，惟被告只承認說過上述兩句話，其他一概否認。裁判官指現場錄音難以分辨眾人聲線，故接納被告的說法，但認為他們的行為足以構成喧嘩。

惟裁判官亦指，被告雖以「極不友善」的態度對待X，又向X施用群眾壓力，惟相信他們並沒意圖傷害X，或讓X害怕會受傷害，他們只是想令X面目無光地敗走，言語中亦沒顯示他們想利用暴力解決事件。

裁判官強調，當時「互罵」現場未見有人要生事，在場人士表現克制，只是動口不動手。而X在盤問時，亦承認留在現場對罵是出於不忿，並同意留下比離開較為安全，因他是害怕的再次遇上黑衣人，而非與政見不同的人互罵。裁判官更指，X言語的粗鄙性與他人相同，甚至有過之而無不及，故法庭認為X當時沒有驚慌，亦不相信他害怕會受到被告傷害。

至於被告遭點火焚身，裁判官稱縱火出於被告的意料之外，雖然當被告語畢後，X隨即遭黑衣人焚燒，惟沒有證據顯示黑衣人是因被告的言論才犯事。

辯方在裁決後申請訟費，惟遭裁判官以被告行為自招嫌疑而駁回。