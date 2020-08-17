袁國勇團隊研發新治療方案　有效抑制新冠肺炎病毒複製

袁國勇的團隊研發一種新的廣譜抗病毒治療方案。

新冠肺炎疫情持續，香港大學微生物學系講座教授袁國勇的團隊研發一種新的廣譜抗病毒治療方案，發現一種小分子化合物「ACA」可中斷病毒與宿主體內的「AP2M1」蛋白發生相互作用，從而減少病毒複製。「ACA」在細胞模型及小動物模型實驗證明可有效抑制新冠肺炎病毒高達100倍，有望成為新型廣譜抗病毒藥物的靶標。

研究指出，「YxxØ氨基酸基序」廣泛存在於病毒蛋白，可與宿主體內的「AP2M1」蛋白進行細胞內運輸，發生病毒複製。港大團隊發現，「ACA」可中斷兩者的相互作用並有效抑制多種致病病毒，除了現時流行的新冠肺炎，亦可對付中東呼吸綜合症冠狀病毒、甲型流感病毒、寨卡病毒及愛滋病病毒。

目前團隊仍未進行人體臨床實驗，但「ACA」有望可作為新型廣譜抗病毒藥物的靶標，治療多種病毒，例如可預防或延慢新冠肺炎患者的病情惡化或出現併發症，爭取時間令患者的免疫系統恢復，從而自行清除體內的病毒。研究已發表在國際科學雜誌《科學進展》（Science Advances）。