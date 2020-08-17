將參與全民檢測　華大基因試劑套裝被指侵權

負責全民自願免費病毒檢測的內地檢測機構華大基因，上星期五（14日）遭跨國生物科技公司Illumina入稟高院控告，指華大推出的基因測序試劑套裝，侵犯了它已有香港註冊的專利。該公司要求法庭頒發禁制令，禁止華大供應和使用涉嫌侵權套裝，要將存貨銷毀，並且作出賠償。

本案原告為英國公司Illumina Cambridge Limited，6名被告則依次為深圳華大智造科技股份有限公司、香港華大基因醫療設備有限公司、MGI International Sales Co., Limited、華大基因香港研發中心有限公司、香港華大基因科技服務有限公司、及華大基因健康科技（香港）有限公司。

原告在入稟狀表示，上列被告侵犯了它「用於多核甘酸定序的修飾的核苷酸」的技術專利。知識產權署資料顯示，原告是在2018年9月提出有關專利申請。

原告現在要求高院頒布聲明，裁定各被告侵犯了其專利，並發出禁制令，禁止被告或其代理人有關侵權行為，其中包括禁止被告擅自把涉及上述專利基因測序試劑與高速試劑推出市場，儲存、入口、提供、推廣使用有關技術的貨品與服務。在法庭頒令後，被告須把所有侵權物品以至宣傳材料交出並銷毀，及就已獲利益向法庭及原告交代，最後更就原告之損失作出賠償。