劏房租管小組將約見業主　了解租客遭濫收水電費事宜

港府於今年4月成立「劏房」租務管制研究工作小組，事隔約4個月，小組主席梁永祥表示，小組早前已和多個劏房住戶及關注組織對話，有部分租戶指被業主濫收租金及水電費的問題，小組日後會與業主溝通，以平衡各方意見。而小組將在明年上半年向政府分析及遞交劏房租務管制報告。

梁永祥今日(17日)在一個電台節目時表示，工作小組在過去數月到訪9個地區的劏房、板間房及天台屋，與住戶對話，早前亦一連3日與約30至40個劏房關注組織進行視像會議，了解劏房租戶的困難及訴求。小組發現，部分租戶指被業主濫收租金及水電費，居住環境惡劣，包括石屎剝落、滲水、有木蝨及老鼠等問題。另外，有95%劏房租戶沒有與業主簽署租約，各關注組要求政府設立獨立審裁處處理劏房租務糾紛，並為租金設加幅上限，將濫收租金和水電費刑事化等，小組日後會與劏房業主對話，以平衡各方意見。

他透露，小組曾與政府各部門了解處理劏房的情況，惟其中有部門處理問題時較被動，例如只將工程申請記錄在案。

他又指，工作小組原定工作進程受疫情影響，未能如期到歐洲國家視察當地劏房問題，小組之後會向有關國家了解。他希望小組稍後能加快啟動公眾論壇收集意見，約見區議員及立法會議員，期望能在明年上半年向政府分析及遞交劏房租務管制報告。