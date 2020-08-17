網民熱話：坐巴士除罩偷飲啤酒　網民：至少飲完肯戴番

公共交通工具上嚴禁飲食，更何況在疫情下，人人嚴守「口罩令」，不過有些人總是漠視有關規定。近日有網民就在一架巴士上，目擊一名伯伯除下口罩「隊啤」，事件引起網民熱烈討論，有人認為伯伯此舉害人害己，不過亦有人認為情有可原。

網民今日（17日）拍下有關片段，並上載於Facebook群組「Tai Po 大埔」。該名伯伯當時正乘搭74X巴士由大埔往九龍。片段所見，伯伯雖然戴上口罩，但飲啤酒時就拉下口罩。每飲畢一口，又將口罩重新載上。

網民對此評價兩極，有人頗為體諒說，「佢飲完都戴返口罩啦，已經好守規矩」、「好過好多廢X連口罩都唔戴」。不過亦有網民斥責，「係咪唔記得巴士唔畀飲食呀」、「疫情咁嚴重，除罩已經唔啱啦」。甚至有人認為拍片者亦有問題，「你話人廢X唔啱，咁你又淨係拍片唔阻止佢」。

網民有話說：

Roddick Leung：又係一個冇酒會死嘅酒鬼

Dawn Kwong：飲啖嘢啫，做人真係壓力大

Eva Chu：巴士飲嘢唔啱，但點解唔當面話佢，而要公審？

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