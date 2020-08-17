港企研抗菌配方可殺99%新冠病毒　將贈醫護及研究人員

新冠肺炎疫情下人人自危，有本港的生物科技公司，研發出兩款消毒抗菌產品，測試確認有效殺滅99.99%新冠病毒(SARS-CoV-2)。團隊表示產品由香港研發，亦由本地廠房生產，會將產品捐贈予香港中文大學、東區尤德夫人那打素醫院以及瑪麗醫院的研究人員及醫護使用，回饋香港。

團隊今次研發的產品是以由人體抽取的新冠病毒作檢測，測試過程在馬來亞大學一所與世界衞生組織有夥伴合作關係的生物安全研究中心內進行。實驗證明，團隊研製的配方透過破壞病毒表面的雙層脂質胞膜，杜絕它們的傳播功能，可於30秒內殺滅99.99%病毒。

柏橋生物科技有限公司技術總監蔡崢鳴表示，配方不含酒精及有害物質，他指酒精雖有不錯的滲透力，但缺點是容易揮發，效果未能持久，加上長期使用會令雙手乾燥，故團隊研發時加入wetting技術處理，可依附於皮膚或物件表面，發揮長效消毒抗菌功能，令使用時效可達12小時。

該公司總裁潘柏恒亦指，香港人習慣用搓手液清潔雙手，但搓手液只能殺滅手上病菌，再接觸不同物品已令功效大大降低。他表示，團隊研發的產品在使用後只要自然風乾就能12小時有效，亦可避免殘留於人體，確保無副作用。

潘續指，團隊希望對香港社會有回饋，故此研發成功後將產品捐贈予中大、東區醫院及瑪麗醫院，供研究人員及醫護使用。他坦言「幫到醫護等於幫到香港」。問及捐贈數量，他表示不設上限，而產品亦已通過傳染病預防及控制小組的測試，未來會捐贈予更多不同機構。