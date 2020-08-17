曹貴子涉串謀康宏前執董詐騙　法庭11月底裁決

上市公司康宏環球控股有限公司（前稱康宏金融控股有限公司）前董事曹貴子，涉嫌串謀康宏環球2名前執行董事陳麗兒及陳毅凱，串謀詐騙聯交所、康宏控股及其董事局、股東等，隱瞞康宏控股的附屬公司康宏財務，收購信盈國際投資有限公司屬一宗關連交易一案，控辯雙方今日（17日）於區域法院完成結案陳詞，法官押後至11月30日裁決。

控方陳辭指，案中存在環境證據，證明曹在康宏猶如一名實質董事，故在涉案交易中他實關連人士。而他需要透過當時任康宏財務總監的次被告及任董事的第三被告協肋，令他的身份不會在董事局曝光，以避過獨立非執行董事的查問及監察，有關交易實存在明顯利益衝突:「好似董事將自己嘅公司賣比康宏」。

惟辯方就力陳，並無任何證據證明曹乃康宏的影子董事，亦沒有證供顯示曹下指示後，其他董事便會依從行事。辯方強調，康宏在涉案的時段，從沒有推舉曹為公司董事，故即使曹就有關交易聲明自己是關連人士，康宏董事局亦未必會同意他的說法。

辯方並指有關交易細節的資料均在文件列明，質疑董事不可能不清楚情況，控方亦未有就當時董事局成員如何看待或處理事件舉證，認為法庭不能在沒有證供的情況下作出推論。

三名被告曹貴子(55歲)、時任康宏財務總監陳麗兒(46歲)及時任董事陳毅凱(51歲)，涉於2016年4月至2017年12月期間串謀詐騙聯交所、康宏控股及其董事局、股東等，隱瞞康宏控股的附屬公司康宏財務，收購信盈國際投資有限公司屬一宗關連交易，及致使有關交易無遵守《聯交所證券上市規則》，令康宏財務承受經濟損失或風險，並使康宏控股的股東及潛在投資者承受風險，及使聯交所不能履其公共責任。