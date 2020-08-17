疑沙田區會撥款益「自己人」　議員廉署舉報公職人員行為失當

民間團體和法團只要符合條件，每年都可向區議會申請撥款，舉辦社區活動。惟有議會監察組織發現，現屆以民主派佔多數的沙田區議會在撥款準則中僭建「與政黨及政治團體有聯繫」的條款，更涉嫌將600多萬港元的公帑全部批給「自己友」，涉違公職人員行為失當罪，議員葛珮帆今日（17日）聯同該監察組織到廉政公署舉報，要求署方調查當中是否涉及私益輸送，以及促請民政事務局嚴加監督公帑運用。

身兼沙田區議會審核撥款申請工作小組前委員的沙田議會監察代表王虎生表示，其組織於6月中發現現屆沙田區議會撥款小組於審批撥款的條件中，加插「與政黨及政治團體有聯繫」的條款，而有關條款民政事務署事後才知悉，並表現得無能為力阻止區會議繼續執行有關條款批款。他指出，翻查資料，於今年1月底通過的審核撥款申請文件中，上述新加條款仍未加入其中。

據王所知，現屆區議會借用新增條款為由，多個非民主陣營背景的團體皆不獲批活動撥款。例如：由民主派區議員程張迎任主席和董事的沙田文藝協會，獲批准資助逾238萬港元；又如由民主派區議員鄭則文任主席的恆安邨業主立案法團不被視為與政治組織有關，申請2個一天遊和嘉年華活動獲批2萬2千多港元，而毗鄰同是租置計劃屋苑的耀安邨業主立案法團，同樣申請一天遊和籃球比賽，則被視為與政治組織有關，而不獲批准，質疑涉及嚴人寬己。

至於受新增條款影響的某沙田屋苑業主立案法團主席鄭小姐則表示，原本想要申請的中秋和新年活動撥款，僅獲批230港元，認為相當不合理和不公平。而葛珮帆則指，他們曾向民政事務署查詢，惟署方亦表示認為新增條款不妥，並可能構成利益衝突和不公平的情況，可是也沒有進一步的行動阻止區議會使用該條款審批撥款。

葛狠斥，署方在監督區議會合理運用公帑上責無旁貸，在這事件上亦有失職之嫌，促請署方盡早糾正，而她稍後亦會約見民政事務局局長討論有關事宜。葛亦相信，有關政治審查撥款的事件亦不只限於沙田區議會，在其他由民主派主導的區議會會也有類似情況，希望局方能確保公帑用得其所，廉署亦應徹查當中有否利益輸送和公職人員行為失當。