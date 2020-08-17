破壞力強死傷嚴重　「山竹」「溫比亞」遭颱風委員會除名

由於「溫比亞」及「山竹」兩個熱帶氣旋曾經帶來重大人命傷亡和經濟損失，聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會／世界氣象組織轄下的颱風委員會，決定根據慣例將有關名字除名。颱風委員會於第五十二屆會議中通過新增兩個新名字「普拉桑」及「山陀兒」，取代「溫比亞」及「山竹」。

天文台網頁表示，新名字「普拉桑」及「山陀兒」分別由馬來西亞及泰國提出，前者為在東南亞廣受歡迎的一種甜美多汁的水果，後者亦是該國一種水果。

天文台表示，2018年8月熱帶風暴「溫比亞」為華東及華中帶來暴雨，共造成52人死亡及1人失蹤，超過1000萬人受災。2018年9月超強颱風「山竹」吹襲呂宋期間為該區帶來狂風暴雨，造成最少82人死亡、138人受傷及兩人失蹤，約1.5萬間房屋倒塌。

至於「山竹」亦為珠江口沿岸帶來破壞性的風力及嚴重的風暴潮，多處建築物及沿岸設施受損，導致低窪地區嚴重水浸。香港及澳門分別有458人及40人受傷。「山竹」亦在廣東、廣西、海南、貴州及雲南造成至少6人死亡，接近330萬人受災。