地盤工涉6.26警總外暴動襲警　警憑衣着步姿認出身份　

25歲地盤工人被指於去年6月26日反修例集會完結後，在灣仔警察總部外參與暴動，並涉嫌加入圍毆一名便衣男警。他否認暴動及襲擊致造成身體傷害兩罪，案件今日（17日）在區域法院開審。控方指，警方透過現場片段分析被告的衣着步姿，並在約10天後另一次集會中將他認出確認其身份。

25歲被告岑曉麟，否認於去年6月26日，在軍器廠街灣仔警署外連同身份不詳人士參與暴動。他另被控於同日同地點，與身份不詳人士襲擊便衣男警張金福，對張造成實際身體傷害。但他承認未依法庭指令歸押罪，即指他於去年11月21日棄保未有出席在區院的提訊，他於去年12月底被警方尋獲，自此收押至今。

控方開案指，案發當日中環集會完結後，大批人士聚集在灣仔警察總部一帶，有人用油漆、膠帶等物料遮擋警總的閉路電視鏡頭，或向警總牆壁掟雞蛋及噴油漆。

警方翻查閉路電視錄影，發現被告於當日中午離開住所，曾到時裝店購買黑色T恤更換，到過金鐘立法會綜合大樓後，於晚上約11時現身警總附近。

而在相若時間，警員張金福被臨時召回警總處理緊急事宜，當時他身穿便裝，沒有佩戴委任證，但集結人士懷疑他是警員，對他粗言辱罵，更向他投擲膠圍欄等雜物，包圍他並阻他離開。由於警總所有通道均被人堵塞，張遂跑往警總正門。

控方指，張當時被約10至20人追趕，有人對他拳打腳踢，被告起初在該處搬鐵馬，及後加人追打張，打了他兩拳及踢了他一下。張之後拿起雪糕筒及水刮保護自己，最終登上灣仔警署正門的扶手電梯，成功返回警署。他事後驗傷，由於遭被告揮拳擊中面部，因而口腔破裂。

案發後，警方根據閉路電視發公開平台片段，分析被告的衣着、打扮及步行方式。去年7月7日，大批人士在旺角油麻地一帶聚集，有警員當場認出被告，並記錄他的住址。去年7月18日，警員到被告的住所將他拘捕，警誡下他保持緘默。

控方指，由被告偕其他在場人士參與襲擊張金福開始，他們做出破壞社會安寧的行為，現場的非法集結已演變成暴動，被告因而干犯暴動罪。